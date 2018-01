Bando armado com fuzis leva R$ 700 mil de banco em Itapetininga

SOROCABA - Um bando armado com fuzis roubou R$ 700 mil de uma agência do Banco Mercantil do Brasil, em plena luz do dia, nesta sexta-feira, 1º, em Itapetininga, interior de São Paulo. Cinco homens encapuzados participaram da ação por volta das 11 horas, em um momento em que o local do assalto, no centro da cidade, estava bastante movimentado. Os criminosos renderam funcionários e clientes e carregaram um carro com sacos de dinheiro.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram um dos bandidos à frente da agência, vigiando a rua com o fuzil em punho e uma pistola fixada à coxa, enquanto os comparsas saqueavam o cofre da agência. Antes da fuga, o criminoso retirou um pote do porta-malas do carro e espalhou artefatos conhecidos como “ninjas”, usados para perfurar pneus, a fim de impedir eventual perseguição.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos roubaram mais de R$ 700 mil da agência. Eles fugiram em direção à rodovia Raposo Tavares (SP-270) e, segundo testemunhas, teriam tomado a direção de Angatuba. A PM mobilizou viaturas e até um helicóptero, mas não conseguiu localizar os bandidos. Um cerco chegou a ser montado pela Polícia Militar Rodoviária, mas ninguém foi preso.