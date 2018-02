Bando armado com fuzil explode caixa eletrônico Com fuzis e explosivos, criminosos arrombaram, na madrugada de ontem, um caixa eletrônico - e danificaram outro - em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis de Mauá, no ABC paulista. A ação ocorreu após os funcionários serem rendidos pelo bando, que conseguiu escapar quando a polícia chegava. Tiros de fuzil foram disparados. Notas com mancha de tinta ficaram espalhadas no chão.