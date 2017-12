Bando aproveita o carnaval para voltar a atacar Bandos armados explodiram caixas em duas cidades do interior, na madrugada de ontem. Caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil e de um posto de atendimento do Santander foram atacados em Lucianópolis, região central do Estado. Os bandidos fizeram os ataques de forma simultânea e fugiram em dois veículos. Assustados com as explosões, moradores da cidade de 2.248 habitantes avisaram a Polícia Militar. Em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, os bandidos explodiram um caixa em um posto de combustíveis. / JOSÉ MARIA TOMAZELA