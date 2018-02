Bando amordaça idosa em roubo nos Jardins

Segundo o comandante do 23.º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Walmir Martini, os criminosos pularam o muro da casa por volta das 19h40. "Eles encontraram a porta da cozinha aberta e renderam a empregada, que foi amarrada e amordaçada", contou o oficial da PM.

A filha do proprietário da casa chegou logo após a fuga dos bandidos e estranhou ver uma das portas abertas. Ela ligou para a PM, que encontrou a empregada em estado de choque. A idosa foi levada para o Hospital das Clínicas (HC), pois apresentava pequenos ferimentos pelo corpo.

O carro roubado foi abandonado pelos assaltantes na Avenida Brasil minutos depois do crime. A polícia acredita que outros criminosos aguardavam a dupla do lado de fora da residência. Até ontem à noite, os bandidos não haviam sido identificados pela polícia.

Levantamento. O caso foi registrado no 15.º Distrito Policial (Itaim-Bibi), mas os donos do imóvel ainda não prestaram depoimento sobre o caso.

De acordo com a polícia, eles devem fazer o levantamento de todos os objetos que foram roubados. A empregada também não foi ouvida na delegacia. Os patrões a dispensaram do trabalho ontem porque a idosa ainda se encontrava muito abalada com o crime.