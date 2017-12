Bandidos voltam a explodir caixas em Cesário Lange

SOROCABA - Três homens armados invadiram uma agência do banco Bradesco e explodiram três caixas automáticos, na madrugada desta segunda-feira, 25, em Cesário Lange, região de Sorocaba. A cidade tem uma lei que proíbe manter dinheiro à noite nos caixas eletrônicos. Mesmo assim, segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram o dinheiro de um dos caixas.

A força das explosões destruiu os equipamentos e danificou o prédio da agência. Após o roubo, os bandidos fugiram num veículo Honda Civic. Ao deixar a cidade, os criminosos fizeram disparos com armas de fogo. Não houve feridos e ninguém foi preso. Esse foi o quarto ataque a agências da cidade desde o início do ano.

Um decreto municipal, em vigor desde março obriga as quatro agências bancárias da cidade a retirar o dinheiro dos caixas eletrônicos às 17 horas. A medida foi tomada depois de sucessivos ataques a agências locais com o uso de explosivos. A prefeitura informou que vai questionar o banco sobre o possível não cumprimento do decreto. A gerência local informou que se trata de questão interna e não se manifestaria a respeito.