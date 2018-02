Bandidos usam túnel e assaltam Alphaville 10

Foi através de um buraco cavado por baixo do muro que um bando fortemente armado conseguiu driblar a segurança do condomínio de luxo Alphaville Residencial 10, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e assaltar duas casas do local na noite de domingo.

A invasão ocorreu por volta das 17h30 e teve como alvo residências que ficam de frente para o muro.

O grupo permaneceu cerca de três horas no condomínio e fugiu levando dinheiro, equipamentos eletrônicos e joias.

O caso foi registrado na Delegacia de Santana de Parnaíba, que ontem não informou se já foram identificados os assaltantes nem confirmou o valor total dos itens roubados. O encarregado do setor de segurança do Alphaville Residencial 10 também não foi encontrado.

Primeira vez. Segundo um funcionário do condomínio, que pediu para não ser identificado, esta foi a primeira vez que o local sofreu um assalto. "Só eu trabalho aqui há mais de 15 anos e nunca houve uma coisa dessas antes", disse ele. "Vários moradores ficaram apreensivos."

O Alphaville Residencial 10 tem 400 casas, somando cerca de 2 mil moradores. No site da associação de condôminos, moradores trocam informações sobre procedimentos de segurança. Entre eles, está o uso de cartões de acesso para entrada e saída do local.