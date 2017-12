Bandidos tentam roubar carro-forte na Manuel da Nóbrega

SANTOS - Cinco vigilantes de um carro-forte ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, 2, em uma tentativa de assalto na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, altura do município de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira.

Fortemente armados com metralhadoras, os bandidos ordenaram que o carro parasse. Nervoso, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando no matagal. De imediato, os criminosos fugiram em dois carros, no sentido de Praia Grande, sem levar nada.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, socorreu os feridos, que foram encaminhados para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. A estrada teve de ser bloqueada para o socorro aéreo. Mas, antes do meio-dia, foi liberada. Até o final da tarde, os cinco homens permaneciam internados. Segundo a direção do hospital, eles não corriam risco de morte.

Assalto a restaurante. Outra tentativa de roubo ocorreu na madrugada desta segunda-feira na Rodovia dos Imigrantes. Oito homens tentaram roubar o cofre do restaurante do grupo Frango Assado. Como não tiveram sucesso na empreitada, acabaram assaltando dois clientes da lanchonete: um guincheiro e seu cliente, que havia solicitado socorro ao veículo.

O guincheiro, que teve dinheiro e objetos roubados, chegou a ser sequestrado pelos marginais. Eles ordenaram que seguisse a estrada, mas dois quilômetros adiante pediram para que parasse, empreendendo fuga em direção à Vila Esperança, uma comunidade carente de Cubatão. A ocorrência foi registrada pelo delegado Flávio Magário, na delegacia-sede do município.