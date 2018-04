Bandidos tentam assaltar carro forte em shopping na zona leste

Ao menos 15 homens armados tentaram assaltar um carro forte no estacionamento do shopping Anália Franco, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, segundo a Polícia Militar. Houve troca de tiros com os vigias e dois deles foram baleados, mas não correm risco de morte.

A tentativa de assalto ao veículo da empresa Transbank aconteceu por volta das 10h30, na Rua Regente Feijó. Os criminosos, que estavam em quatro carros, fugiram e abandonaram dois veículos próximos ao local do crime, diz a PM. Em um deles, havia vestígios de sangue.

O shopping está funcionando normalmente, segundo a assessoria do Anália Franco. Ninguém foi preso e o caso foi registrado no 30ºDP.