Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico em Guarulhos (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Bandidos tentaram arrombar, por volta das 3 horas desta quarta-feira, 6, um caixa eletrônico instalado dentro de um mercado, na Rua Jardim Repouso São Francisco, no Parque Jandaia, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

No momento em que policiais militares chegaram no local, após denúncia anônima via 190, os criminosos já haviam deixado o estabelecimento, pois perceberam a aproximação da PM.

Como não conseguiram acessar o cofre da máquina, que ficou parcialmente danificada, o grupo, que já tinha separado alguns produtos do mercado, fugiu, deixando no local as ferramentas utilizadas na tentativa de arrombamento.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.

Casos

De janeiro até julho, já são 79 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos, no período noturno, na região metropolitana de São Paulo e apurados pela reportagem do estadão.com.br. Foram 43 casos na Capital e 36 nas cidades da Grande São Paulo. Destes 79 casos, em 55 deles os criminosos estavam munidos de explosivos segundo a polícia.