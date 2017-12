Bandidos se escondem em condomínio de luxo após tiroteio e acidente na zona sul

SÃO PAULO – Dois criminosos trocaram tiros com policiais durante uma perseguição, provocaram um acidente e se esconderam em um condomínio de luxo na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 16. Eles foram detidos após a mobilização de várias equipes da Polícia Militar para cercar o Condomínio Marajoara, localizado próximo à Avenida Washington Luís, em Interlagos.

Conforme a PM, os bandidos estavam em um veículo Ford EcoSport roubado e começaram a trocar tiros com os policiais quando perceberam que a viatura os perseguia, por volta das 21h30. Ao chegar a um cruzamento com semáforo fechado, o motorista bateu na traseira de outro carro e provocou o engavetamento de um total de quatro veículos. A dupla abandonou a EcoSport em meio à avenida e fugiu a pé para dentro da área do condomínio.

Após detê-los, a PM localizou apenas o carregador da pistola usada pelos criminosos. Ninguém ficou ferido no acidente ou durante a operação. Os presos foram encaminhados ao 11º Distrito Policial (DP) de Santo Amaro.