Bandidos se disfarçam de policiais para invadir prédio no litoral de SP

SÃO PAULO - Três homens se disfarçaram de policiais para invadir e roubar um apartamento na noite de quarta-feira, 18, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O trio abordou uma empregada, às 20 horas de ontem, no momento em que ela chegava ao local de trabalho. Em seguida, os assaltantes renderam o porteiro e um faxineiro do prédio e entraram pela porta principal do edifício.

Um dos bandidos permaneceu na portaria com os dois funcionários enquanto os outros dois levaram a empregada para dentro do apartamento. Em poucos minutos eles roubavam joias, dinheiro e outros objetos de valor.

Antes de fugir, o trio levou o computador que armazenava as imagens das câmeras de segurança do prédio. Até às 17 horas desta quinta-feira, 19, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.