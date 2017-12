Bandidos são presos durante ação em caixa eletrônico em Ubatuba

SÃO PAULO - Policiais militares da 3ª Companhia do 20º Batalhão do Interior (BPM/I) prenderam, por volta das 4h45 desta terça-feira, 20, criminosos que arrombavam um caixa eletrônico do Banco Itaú instalado no interior de uma estabelecimento comercial na Avenida Capitão Felipe, no bairro de Itaguá, em Ubatuba, litoral norte paulista.

Os policiais se deslocaram até o endereço após testemunhas ligarem para o 190 afirmando que desconhecidos estavam em atitude suspeita em frente ao comércio. Três bandidos acabaram presos em flagrante. Um quarto foi detido no interior de um posto de gasolina próximo e ainda será verificada a participação dele na ação.

Com o grupo, os policiais apreenderam um maçarico, dois veículos Ford Fiesta, outras ferramentas para arrombar o caixa e uma quantidade em dinheiro ainda não contabilizada. O caso está sendo apresentado na delegacia de plantão da cidade.