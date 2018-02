Bandidos são presos com mochila cheia de dinheiro Militares apreenderam ontem uma mochila com US$ 27 mil (cerca de R$ 48 mil) e R$ 29.200 em notas no conjunto de favelas do Alemão. O episódio foi marcado por informações desencontradas. Em nota oficial, o Comando Militar do Leste (CML) afirmou que quatro homens foram detidos quando tentavam sair do Complexo do Alemão e um deles carregava "expressiva quantia de dólares e reais". O Exército informou que os detidos foram encaminhados com o dinheiro à Polícia Militar.