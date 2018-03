Bandidos são presos após roubo de carga e sequestro em SP

Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas, na sexta-feira, 12, após o roubo de uma carga de 13 mil quilos de feijão e milho, na Estrada dos Funcionários Públicos, no bairro do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo.

No momento em que realizavam uma entrega, às 10 horas, o caminhoneiro e o ajudante foram dominados pelos bandidos e levados para um matagal na região, onde ficaram reféns de dois integrantes da quadrilha. Após a libertação, às 21 horas, as vítimas ligaram para a empresa em que trabalham e a Polícia Militar foi acionada. Uma viatura da Força Tática do 22º Batalhão já havia localizado o caminhão.

Durante patrulhamento na região da represa Billings, pela Rua das Piavunas, no Balneário São Francisco,no bairro Pedreira, também na zona sul, os policiais flagraram um grupo ao lado do caminhão.

Marcelo Gonçalves Souza, 31 anos, que tem passagem por homicídio, foi detido no local e reconhecido como um dos autores do roubo. Na posse de Cristiano dos Santos, 37 anos, autuado em outra ocasião por roubo, estavam as chaves do caminhão. Ele tinha a responsabilidade de levar o veículo para outro local.

Foram detidos também Elias Juvenal Perez, 43 anos, com passagem por receptação, e a esposa dele, Marilene de Arruda, 41 anos, que tem passagem pela polícia por estelionato. O casal, no momento em que foi flagrado pelos policiais ao lado de Marcelo e Cristiano, negociava a compra da carga.

Os dois criminosos que mantiveram reféns o caminhoneiro e o ajudante continuam foragidos. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.