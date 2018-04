Bandidos são presos após assalto a lanchonete em Moema

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco assaltantes, entre eles dois adolescentes de 16 anos, foram presos, por volta das 22h15 de terça-feira, 8, após assaltarem uma lanchonete localizada na Alameda dos Maracatins, 562, em Moema, na zona sul de São Paulo.

Os bandidos renderem os funcionários - dos quais tomaram dinheiro, celulares, relógios - recolheram o dinheiro do caixa e fugiram em um Corsa, mas foram perseguidos e detidos por policiais militares do 12º Batalhão. Uma espingarda foi apreendida com o grupo.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.