Bandidos são presos ao fazer família refém em Ribeirão Pires

Os assaltantes Jorge Ricardo de Lima, de 25 anos, que já tinha passagem por furto, Anderson da Silva Fortunato, 24, por roubo, e Gabriel Henrique Toniato, 23, foram detidos, na noite de quarta-feira, 17, após invadirem um casa na Rua Adolfo Joane Zampol, na Vila Suiça, em Ribeirão Pires, no Grande ABC. Armados de revólver, os criminosos renderam um casal de namorados que chegava à residência e invadiram o imóvel, onde o pai da jovem e o irmão dele também foram dominados. As vítimas foram amarradas. Uma testemunha ligou para o 190 e acionou a Polícia Militar. A casa foi cercada e os bandidos foram presos no momento em que preparavam-se para fugir com aparelhos eletroeletrônicos, dinheiro e jóias. A polícia acredita que outros dois homens façam parte da quadrilha e teriam fugido antes da chegada da PM.