Bandidos roubam metade do estoque de empresa em Americana

AMERICANA - O centro de distribuição da empresa multinacional P&G (Procter & Gamble), em Americana, foi assaltado na noite desta quinta-feira, às 23h15, por um grupo formado por cerca de 20 homens armados, com armas de baixo calibre. Os bandidos renderam 17 pessoas que estavam no local, entre funcionários, vigias e quatro parentes - sendo duas crianças - que foram buscá-los no final do expediente. As vítimas foram trancadas no banheiro, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a Guarda Muncipal, os 20 assaltantes chegaram em cinco veículos - dois caminhões, uma van e dois carros sedan - e renderam o gerente administrativo, vigiais e demais funcionários. O grupo roubou metade do estoque da empresa. Entre os produtos levados estavam diversas caixas de gilette e pilhas alcalinas.

O valor roubado não foi calculado. Os bandidos conseguiram fugir e ainda não foram encontrados. A Polícia Militar confirmou a ação criminosa, mas informou que não recebeu o registro da ação. A empresa informou, por e-mail, que está verificando internamente o caso.