Bandidos roubam dinamite na Tamoios Bandidos armados roubaram 75 quilos de dinamite do canteiro de obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, no interior. O crime aconteceu às 23h20 de anteontem, na altura do km 50. Seis homens armados dominaram motorista e ajudantes de um caminhão que fazia o transporte dos explosivos. Os criminosos usaram uma van da própria empresa que realiza a obra da Tamoios para fugir.