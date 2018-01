Bandidos roubam carros de caminhão cegonha em São Bernardo

Um caminhão cegonha com destino ao Rio de Janeiro foi roubado no final da noite de quarta-feira, 1, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quatro dos cinco veículos que estavam no caminhão foram levados pelos assaltantes: uma Chevrolet Captiva, dois Hyundai Tucson e um Toyota Hilux SW4. Todos foram recuperados pouco depois, dois deles batidos durante perseguições policiais. Dois suspeitos, entre eles um menor de 16 anos, foram levados ao 3º Distrito Policial da cidade. Conforme a Polícia Militar, eles foram flagrados ao volante dos carros batidos.

O motorista do caminhão cegonha, de 40 anos, pegou os carros em São Bernardo e resolveu parar para jantar antes de começar a viagem. Ele contou ter sido abordado por dois homens armados quando deixava um restaurante no entroncamento das estradas Galvão Bueno e Marco Polo. O motorista foi levado, juntamente com o caminhão, até a Avenida Ângelo Demarchi, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde mais quatro homens os aguardavam. Os bandidos descarregaram os carros do caminhão cegonha, exceto um Honda Civic, que foi abandonado no local com o caminhão.

"Depois eles me levaram até a esquina dessa rua dentro da Hilux e foram embora", relatou o motorista, que acionou o 190 em seguida. Depois de receber o chamado, o Centro de Operações da PM avisou as viaturas que estavam em patrulhamento sobre o roubo. Após buscas de menos de dez minutos pelas imediações, os policiais localizaram, em locais distintos, dois veículos: o Tucson e a Captiva.

A PM deu início a breves perseguições que terminaram quando os bandidos perderam o controle dos veículos. A Captiva chocou-se contra um poste na Rua Assumpta Sabattini Rossi, no bairro Battistini e o Tucson contra o muro de um córrego na Rua Matilde Ferrari Marçon, no bairro Nova Divinéia. Segundo a PM, o adolescente de 16 anos era quem dirigia a Captiva e Gustavo Henrique dos Santos, 20, estava ao volante do Tuscon. Nenhuma arma foi encontrada com eles. Com as batidas, os dois sofreram escoriações leves.

O motorista do caminhão afirmou à imprensa que não pôde reconhecer nenhum dos dois suspeitos. "Sabe como é, eu sou carioca. E carioca quando é assaltado olha para baixo. Então, não tenho mesmo como reconhecer", justificou ele.

Conforme os policiais militares, os dois outros veículos foram encontrados pouco depois, na zona sul de São Paulo: o Hilux estava abandonado na área 11º DP (Santo Amaro) e o Tucson foi localizado na área do 16º DP (Vila Clementino).