Bandidos roubam carro, atiram em vítima e são presos no ABC

Os assaltantes J.D.S., 24 anos, que já tem passagem por roubo e receptação, e M.A.C.R., 18 anos, foram presos, por volta da 0h30 deste sábado, por policiais militares uma hora e meia depois de roubarem um Gol e atirarem contra o proprietário, um porteiro de 22 anos, na Rua Leonardo Fioravante, no Jardim Las Vegas, em Santo André. Armada com um revólver calibre 38, a dupla abordou o porteiro e a namorada dele em frente à casa da irmã da jovem. A intenção da dupla era apenas levar o carro, mas um dos assaltantes foi reconhecido pelo porteiro, que pediu para não ser assaltado e acabou baleado. Ferido na barriga encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Estadual Mário Covas, o rapaz segue internado em estado grave. Durante patrulhamento, os PMs detiveram os acusados na esquina da Avenida Brasília com a Rua Aguaí, no Jardim Oriental, mas o carro havia sido abandonado na mesma região do crime. Levados para o 04º Distrito Policial de Santo André, M.A.C.R. e J.D.S. foram reconhecidos pela namorada do porteiro e autuados em flagrante por latrocínio.