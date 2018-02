Bandidos roubam caixas eletrônicos dentro da CET

SÃO PAULO - Dois caixas eletrônicos instalados dentro do prédio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foram arrombados na madrugada desta segunda-feira, 5, segundo informações da Polícia Militar.

Os bandidos chegaram ao local, na Avenida Nações Unidas, 7.163, por volta da 0h45. Eles renderam os seguranças do prédio e arrombaram com maçarico caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Itaú.

A PM não soube informar de qual caixa foi levado o dinheiro. Os criminosos fugiram. Ninguém ficou ferido. Até as 10 horas de hoje, nenhum dos suspeitos havia sido preso.