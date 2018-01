Bandidos roubam armas de fórum criminal em São Paulo

SÃO PAULO - Pelo menos três homens renderam quatro vigilantes e roubaram todo dinheiro de um caixa eletrônico que fica dentro do Fórum Criminal de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na noite de domingo, 29. Os criminosos também abriram o cofre onde ficam guardadas as armas e levaram revólveres, munições e um colete à prova de balas.

Segundo a polícia, um homem armado rendeu dois vigilantes na porta do fórum, quando eles estavam indo embora, por volta das 18h30. Os demais bandidos apareceram, todos entraram e renderam o terceiro vigia que cuidava do portão. O quarto funcionário chegou às 19h e também foi surpreendido.

Em depoimento à polícia, os vigias disseram que os bandidos perguntaram sobre a localização da sala 25, onde ficam guardadas as armas. Todos seguiram para lá. Os vigilantes tiveram os braços amarrados para trás e um deles teve que entregar a chave do cofre. Lá, os bandidos pegaram sete revólveres calibre 38, munições e o colete.

Os vigilantes ficaram trancados na sala e os bandidos foram até o caixa eletrônico que fica no corredor do fórum criminal. O equipamento foi cortado com maçarico e os criminosos fugiram em seguida. As vítimas conseguiram se soltar depois de perceber que a quadrilha tinha ido embora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ninguém foi preso.