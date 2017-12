Bandidos rendem vigilantes e roubam armas do Fórum do Guarujá

SÃO PAULO - Bandidos renderam vigilantes por cerca de quatro horas, arrobaram portas e roubaram armas, coletes e munições que estavam guardados no Fórum do Guarujá, no litoral de São Paulo, na noite deste sábado, 3. Na ação, os criminosos usaram aos menos dois carros, uma motocicleta e também uma Kombi branca, com as palavras "Poder Judiciário" escritas na porta.

O assalto ao fórum, localizado na Rua Silvio Daige, no Jardim Tejereba, aconteceu por volta das 19h15, horário da troca de turno dos vigilantes. Segundo testemunhas, um segurança de 32 anos, que chegava para trabalhar, bateu na porta para avisar o colega de 44 anos que havia chegado. Quando a porta foi aberta, dois bandidos armados surpreenderam as vítimas.

Os criminosos estavam com o rosto coberto por touca e usavam macacão de trabalho de cor amarela. Após render os vigilantes, eles tomaram as armas deles. O segurança mais novo foi amarrado e levado para uma sala, enquanto o outro foi obrigado a abrir as portas e o portão automático, por onde entram os juízes e magistrados no prédio, para os bandidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sob ameaça, o vigilante indicou o local onde estavam guardadas as armas no fórum. Para não levantar suspeitas, a vítima foi obrigada, ainda, a realizar rondas em dois horários, às 20 horas e às 21 horas, utilizando um bastão que constata a movimentação nas dependências do fórum.

A vítima relatou que foi amarrada de bruços logo depois. Na sequência, ouviu na sequência um barulho de arrombamento e também de veículo deixando o local, segundo relatou na delegacia.

O primeiro vigilante a ser amarrado conseguiu se soltar e ajudou o colega a tirar as fitas que mantinham suas mãos atadas. Os dois, então, ligaram para a Polícia Militar.

O fórum só deve fazer um levantamento de todos os objetos roubados nesta segunda-feira, 5. Na Delegacia de Polícia do Guarujá, onde o caso foi registrado, as vítimas disseram que os criminosos levaram armas, coletes, munição, além do celular dos dois vigilantes. Uma porta de alumínio e outra de ferro também foram arrombadas na ação.

Imagens de câmeras de segurança apontam que ao menos quatro veículos foram usados no assalto, mas a Polícia Civil não conseguiu identificar as placas dos automóveis. Como os bandidos estavam de touca, incluindo motorista da Kombi, os vigilantes não conseguiram reconhecer nenhum suspeito no álbum de fotografias da delegacia.