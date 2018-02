Bandidos queimam carro na sede do governo de SC Com um veículo incendiado às 5h47 de ontem no estacionamento do Centro Administrativo do Governo do Estado, subiu para 91 o número de atentados praticados nos últimos 13 dias em 28 cidades de Santa Catarina. A ação, no "quintal" do local de trabalho do governador Raimundo Colombo, soou como provocação da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), liderada por presos.