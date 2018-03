Bandidos pedem perdão a Jesus em bilhete Criminosos que roubaram um supermercado em Belo Horizonte deixaram um bilhete em um dos caixas pedindo perdão pelo crime. "Jesus me perdoe e te abençoe. Perdão, meu Deus", diz o recado. O Asa da Gaivota, no bairro Nazaré, foi invadido na madrugada de ontem, pela sexta vez no ano. Segundo o dono do estabelecimento, Alessandro Morais, foram levados dinheiro dos caixas e mercadorias.