Bandidos morrem em tiroteio com a PM em Carapicuíba

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois suspeitos morreram e um foi preso, na sexta-feira, 23, durante uma troca de tiros com policiais militares do 33º Batalhão na Rua Nova Prata, em Cidade Ariston, no município de Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo.

Durante patrulhamento pela região, os policiais desconfiaram dos ocupantes de um Hyundai Tucson e verificaram que o veículo era roubado. Na abordagem houve o tiroteio e dois dos suspeitos acabaram baleados e mortos. Com o trio, foram apreendidas duas armas.

Acredita-se que eles sejam comparsas de um armeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estava internado e morreu na sexta-feira, 23, Hospital Regional de Osasco após ser baleado pela PM, na última quinta-feira, 22, em Carapicuíba.

A polícia não sabe informar se o trio estava na rua para se vingar da morte do colega.