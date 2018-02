Bandidos matam homem para levar R$ 4 Um homem de 32 anos foi morto na quinta-feira, durante assalto a um bar no Parque Independência, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança, dois homens roubaram R$ 4 da vítima. Outro cliente disse que dois suspeitos anunciaram o assalto e ele foi levado para um banheiro. Segundo a testemunha, os ladrões pediram dinheiro, mas a vítima, que era cunhado do dono do bar, disse que tinha apenas R$ 4 e que os suspeitos poderiam levar mercadorias do bar. Então foram ouvidos tiros.