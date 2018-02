Bandidos matam filho de ex-policial da Rota

Fernando Marins Ferreira, de 27 anos, amigo dos irmãos, estava no banco de trás e escapou ileso. Os três estavam em um Corsa quando, de dentro de um Fox que emparelhou com o Corsa, desceu um homem armado. De acordo com Fernando, o criminoso disse: "O que que tá pegando?" e disparou contra Tiago, que estava na direção, e Dyego, no banco do carona.

O pai dos jovens é João José Gonçalves Serrão, que foi policial da Rota de 1988 a 1992. Transferido a um batalhão de área, Serrão pediu baixa em 1996. Ele respondeu a vários inquéritos por homicídios e lesão corporal, mas não existe nenhuma condenação contra ele na Justiça Militar.

Enterro. Foi enterrado ontem no Cemitério da Quarta Parada o corpo da menina de 10 anos morta por uma bala perdida na noite de domingo. Amanda Fernão Martinho morreu ao ser atingida por um disparo feito por um bombeiro que reagiu a assalto no Ipiranga, zona sul, iniciando troca de tiros com dois bandidos. / C.B. e W.C.