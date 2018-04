Bandidos matam empregada e sequestram casal em Piracicaba

SÃO PAULO - Um casal de produtores de cana-de-açúcar foi sequestrado, por volta das 12 horas de terça-feira, 15, após presenciar os últimos momentos de vida da empregada, na Vila Rezende, bairro de classe média alta de Piracicaba, interior paulista.

Claudio Meneghetti, de 56 anos, e a esposa, Lilian Maria Simioni Meneghetti, 57, continuam desaparecidos. Antes de deixarem a residência, localizada na Travessa Maria Maniero, os bandidos amarraram pés e mãos de Susana Aparecida Parente Felippe, 57 anos, empregada da família, e cobriram o rosto dela com um saco plástico.

Susana, segundo a polícia, morreu asfixiada.

Na fuga, os sequestradores, após separarem eletrodomésticos e dinheiro das vítimas, usaram a picape S-10 prata do casal. Com os cartões bancários do casal, os bandidos, antes da polícia solicitar o desbloqueio, conseguiram realizar dois saques de R$ 1 mil. As fitas com imagens do circuito interno de TV da casa também foram roubada pelos criminosos.

Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba investigam o caso.