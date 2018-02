Bandidos matam dois e ferem um na zona norte de SP

SÃO PAULO - Três jovens foram baleados, por volta das 22h15 de sexta-feira, 1, em frente a um bar, na esquina da rua Almir Rodrigues com a rua Bartolomeu Cordovil, na região da Vila Amália, a 550 metros, em linha reta, do 38º Distrito Policial, na zona norte de São Paulo. Dois homens em uma moto pararam em frente ao estabelecimento e atiraram. As vítimas, com idades entre 17 e 20 anos, foram encaminhadas ao pronto-socorro da Cachoeirinha, onde duas delas, incluindo o adolescente, morreram. O outro rapaz foi baleado no braço. Policiais militares da 2ª Companhia do 47º Batalhão registraram a ocorrência no 13º Distrito Policial, da Casa Verde. Ao que tudo indica, o caso trata-se de acerto de contas motivado ou pelo tráfico de drogas ou por desavença pessoal entre as partes.