Bandidos matam criança de 5 anos em assalto na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um assaltante matou uma criança de 5 anos na madrugada desta sexta-feira, 28, na Vila Bela, região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Incomodado com o choro da criança, que estava no colo da mãe, e inconformado porque ela dizia não ter mais dinheiro, o bandido atirou na cabeça de Bryan Yanarico Capcha. O ladrão e outros cinco comparsas assaltavam a casa dos pais de Bryan, trabalhadores bolivianos de uma confecção que estão há seis meses no Brasil. Em entrevista à Rádio Estadão, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, disse que determinou "prioridade absoluta" na apuração do crime, que classificou de "cruel".

Edelberto, de 28 anos, pai do menino, e um tio da criança entravam na garagem na casa, quando foram abordados por seis homens, por volta de 0h30 desta sexta. Dois dos assaltantes estavam armados com revólveres e os demais com facas - cinco deles usavam capuzes e um único mostrava o rosto. Os bandidos obrigaram o pai e o tio a abrir a porta da casa, que tem dois pavimentos. Três bandidos foram para o primeiro andar e os demais permaneceram no térreo. O pai foi levado para o primeiro andar, onde estavam sua mulher, Verônica, de 24 anos, e seu filho de 5.

A mulher entregou aos criminosos R$ 3.500 - no térreo, o tio havia dado aos ladrões R$ 1 mil que ele carregava. No meio do roubo, a criança começou a chorar. Um dos bandidos mandou que ela parasse. "Faz essa criança parar de chorar!", gritou para a mãe. Os assaltantes queriam ainda mais dinheiro e ameaçaram o casal. "Eu vou matar essa criança." Desesperada, a mãe se ajoelhou e apanhou a criança no colo. Em seguida, exibiu aos bandidos a carteira vazia. "Não tenho mais dinheiro", disse Verônica. A resposta dos ladrões foi atirar na criança.

A bala acertou a cabeça de Bryan. Os assaltantes fugiram da casa levando o dinheiro. Desesperados, os pais levaram o menino ao pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus. Bryan morreu cinco minutos depois de chegar ao hospital. Era o filho único do casal. Seus pais querem voltar à Bolívia e enterrar o menino em sua cidade natal. O casal estava aqui fazia seis meses e tabalhava em uma oficina de costura. "Não temos dinheiro para voltar. Precisamos de ajuda. Levaram todo o dinheiro que havíamos juntado", disse Verônica. O caso foi registrado no 49º DP (São Mateus).