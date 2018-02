Bandidos mantêm 4 mulheres reféns durante 6h em Brasília; ninguém se feriu Após um assalto frustrado, dois bandidos invadiram ontem uma casa na quadra 711, na Asa Sul, em Brasília, e mantiveram quatro mulheres reféns - incluindo uma grávida. A polícia logo cercou o local, com homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e as negociações se estenderam por seis horas, até a libertação de todas as vítimas.