Bandidos mandam vítima escolher: morrer queimada ou a tiros

FRANCA - Um caseiro foi internado após ter o corpo incendiado neste domingo, 9, em Brodowski, no interior de São Paulo. Ele contou que os bandidos, que estavam atrás de defensivos agrícolas na fazenda onde trabalha, mandaram que escolhesse: morrer a tiros ou queimado. O caseiro disse ter escolhido a segunda opção e conseguiu sobreviver, mas foi internado com queimaduras em 40% do corpo.

A vítima, Pedro Fagundes, de 49 anos, foi surpreendida por quatro homens armados ainda na madrugada, quando trabalhava na lavoura. O caseiro foi trancado dentro de um Fusca e ficou com uma arma apontada para a cabeça por um dos assaltantes, enquanto os outros roubavam os defensivos.

Depois disso, Fagundes foi levado para longe da sede da fazenda, onde os bandidos mandaram que escolhesse o jeito de morrer. Diante da opção da vítima, retiraram o combustível do veículo, despejaram sobre o seu corpo e atearam fogo, fugindo em seguida. Em chamas, o caseiro correu 300 metros até uma rodovia, onde motoristas o socorreram.

Todo o ocorrido foi narrado por Fagundes à polícia e aos familiares que conseguiram falar com ele nesta segunda-feira, 10, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, também no interior, para onde foi transferido após ser levado ao Pronto Socorro de Brodowski.

Parentes disseram que o caseiro ainda está em estado de choque, mas que segundo os médicos já não corre risco de morte. Entretanto, terá de enfrentar um tratamento longo.

Segurança. Na região, o número de roubos a propriedades rurais cresceu muito nos últimos anos e os moradores convivem com o perigo. Policiais civis estiveram nesta manhã na fazenda para investigar o caso e levantar detalhes sobre o crime. Além de fertilizantes, teriam sido levados alguns objetos da sede da fazenda.

A vítima era natural de Campinas e estaria residindo há pouco tempo em Brodowski, onde teria se mudado para trabalhar. Também já teria passagem pela polícia.