Bandidos libertam reféns de assalto a lotérica na zona leste de SP

SÃO PAULO - Acabou às 19h30 desta quinta-feira, 16, o assalto a uma casa lotérica no Tatuapé, zona leste da capital paulista. Após negociações com a polícia, os bandidos liberaram três pessoas que foram feitas reféns. Ninguém ficou ferido.

Os dois homens tentaram assaltar o estabelecimento, na Rua Tuiuti, esquina da Avenida Celso Garcia. Durante a ação, fizeram clientes e funcionários reféns.

Homens do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram ao local. Com os assaltantes foram apreendidas duas armas. O caso será registrado no 51º Distrito Policial, no Rio Pequeno.

Texto atualizado às 20h25.