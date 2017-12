Bandidos levam mais de R$ 40 mil de agência do Unibanco

Mais de 40 mil reais foram furtados, por volta das 18h30 de segunda-feira, 19, de uma agência do Unibanco localizada na Avenida Caminho do Mar, no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Policiais militares, que possuem uma base próxima ao banco, foram acionados pela empresa de segurança privada que presta serviço de monitoramento para o banco e que recebeu um alerta de que algo errado ocorria no interior da agência. Todo o valor, distribuído em malotes, estava no cofre da agência. Ainda não se sabe quantos eram os criminosos nem como eles conseguiram entrar no banco e ter acesso ao cofre. O caso foi registrado no 02º Distrito Policial da cidade.