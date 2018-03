Bandidos invadem supermercado para arrombar caixa eletrônico

Nesta quinta-feira, 11, bandidos tentaram arrombar dois caixas eletrônicos do Banco 24 Horas instalados no interior do supermercado Moraes Prado, localizado na Estrada do Barro Branco, no Jardim Moraes Prado, região do Grajaú, zona sul de São Paulo.

A ação foi abortada pelos criminosos antes deles alcançarem o cofre das máquinas porque, com o alarme de monitoramento, um helicóptero da empresa que presta serviço de segurança para o banco deu início a um sobrevoo na região.

Policiais militares da 3ª Companhia do 50º Batalhão, que faziam patrulhamento pelo bairro, foram até o local ao verem a aeronave. Lá encontraram a porta do estabelecimento entreaberta.

No local, os bandidos, que já haviam escapado, deixaram um botijão de gás, usado para alimentar o maçarico, após destruírem parcialmente as máquinas, cujos cofres ficaram intactos.

Um Fiat Palio preto foi deixado no estacionamento do supermercado. Não se sabe ainda se pertencia aos bandidos ou se é de algum funcionário ou do proprietário do estabelecimento. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.