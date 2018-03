Bandidos invadem prédio na região do Cambuci

Bruno Lupion e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três homens armados, por volta das 22h45 de quarta-feira, 8, invadiram um condomínio no bairro da Aclimação, região centro-sul de São Paulo, e fizeram várias pessoas reféns antes de fugirem com o carro de um dos moradores.

Apresentando-se como visitantes, eles conseguiram dominar o porteiro e o zelador, que foram trancados em uma sala, no térreo. Em seguida, os criminosos subiram até o segundo andar e entraram em um dos apartamentos, onde renderam um aposentado de 83 anos e a esposa dele, de 80. Enquanto os moradores foram mantidos trancados com os funcionários, o trio revirou o imóvel, recolhendo R$ 1 mil, celulares, joias e uma bolsa com documentos.

Na saída, eles atacaram outro morador e roubaram um Peugeot 307, usado na fuga. Os reféns escaparam ilesos, mas a PM não conseguiu prender ninguém. O caso será registrado no 5º Distrito Policial, da Aclimação, na manhã desta quinta-feira, 9.