Bandidos invadem prédio comercial em SP; homem é baleado

Um grupo de assaltantes invadiu um prédio comercial em São Paulo na tarde desta quinta-feira, 19. A Polícia Militar fazia uma varredura no edifício, localizado na Rua Marconi, no centro da capital paulista, à procura de um dos suspeitos que ainda estaria no local.

A PM não soube informar quantas pessoas entraram no prédio. O Corpo de Bombeiros enviou seis carros para o local, na altura do número 71 da rua.

Após a invasão dos bandidos, um homem foi baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 17 horas. A vítima está na Santa Casa.