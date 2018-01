Bandidos invadem Hospital das Clínicas e explodem caixa eletrônico

SÃO PAULO - Bandidos explodiram um caixa eletrônico na área externa do complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 13.

A Polícia Militar informou que cinco homens "fortemente armados" participaram da ação e fugiram. Não houve feridos.

O bando invadiu o hospital às 4h40, instalou dinamites e explodiu o caixa eletrônico. Em seguida, os criminosos efetuaram disparos e fugiram em um veículo Tiguan na cor preta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Em nota, o Hospital das Clínicas informou que tem segurança 24 horas por dia e um posto da PM no interior do complexo. O hospital cedeu as imagens das câmeras de segurança para a polícia.