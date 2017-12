Bandidos invadem casa de prefeito de Cajamar

Três bandidos invadiram na manhã de anteontem a casa do prefeito de Cajamar, Daniel Ferreira da Fonseca, e dominaram sua mulher, o filho de 14 anos e dois empregados da família. Após vasculharem a casa, os assaltantes saíram sem levar nada, segundo a prefeitura da cidade da Grande São Paulo. O prefeito não estava no local no momento da invasão. Vizinhos estranharam a movimentação e chamaram a Polícia Militar, mas a quadrilha fugiu antes de os policiais chegarem ao local. O caso foi registrado no 1.º Distrito Policial da cidade.