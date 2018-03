Bandidos invadem banco na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma agência do Banco do Brasil, localizada na esquina da rua Herval com a rua Elói Cerqueira, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, foi invadida por bandidos, por volta das 1h30 desta madrugada de quinta-feira, 24.

Testemunhas ligaram para a Polícia Militar informando que cerca de dez homens teriam deixado a agência em um veículo preto de grande porte. No momento em que chegaram ao local, policiais militares do 51º Batalhão encontraram a primeira porta de vidro do banco estourada e a segunda, que dá acesso ao guichês dos caixas, apenas aberta.

Aparentemente, segundo a PM, os caixas eletrônicos estão intactos. Acredita-se que os bandidos tenham levado o cofre do banco. A polícia espera pela chegada de um responsável pela agência para iniciar a perícia. O caso será registrado no 10º Distrito Policial, da Penha.