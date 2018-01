Bandidos fogem em barco após tentar roubar caixa em Cubatão

Sete ladrões fugiram em um barco nesta terça-feira, 11, após uma tentativa frustrada a um caixa eletrônico em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. Oito assaltantes invadiram um banco dentro da empresa Usiminas na madrugada de terça. Eles estavam fortemente armados e entraram no local, que fica no km 6 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no Jardim Industrial.

Os vigilantes contaram que perceberam a presença dos assaltantes na agência e em seguida houve troca de tiros. Wallas Oliveira dos Santos, de 21 anos, foi ferido na coxa esquerda e socorrido ao Hospital Modelo de Cubatão, onde está internado.

Os outros bandidos fugiram em um barco por um rio que margeia a empresa. O som do barco foi ouvido por policiais militares e houve novo tiroteio. Não há informação sobre outros feridos.

Foram apreendidos um botijão de gás, um cilindro e uma mochila com máscaras e luvas. O caixa eletrônico chegou a ser aberto, mas o dinheiro não foi levado.