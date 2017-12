Bandidos fogem após explosão em agência bancária na zona sul de SP

SÃO PAULO - Bandidos causaram uma explosão dentro de uma agência do Banco Bradesco na Estrada do Alvarenga, junto à Rua Doutor Pompeo Rossi, no Jardim Pedreira, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 19. A Polícia foi chamada às 3h30 e ainda apura se houve furto. Por enquanto, trabalha com a hipótese de tentativa de furto. Ainda não há informações de quantos estão envolvidos na ação.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ocorrência policial interditava a via nos dois sentidos por volta das 8h20. No sentido bairro, o bloqueio é na Rua Doutor Pompeo Rossi e na direção do centro, a Rua Cônego Antônio Pinto.