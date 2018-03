Bandidos fazem reféns para explodir caixas eletrônicos na região de Sorocaba

SOROCABA - Um grupo armado tomou duas pessoas como reféns durante assalto a duas agências bancárias de Alumínio, na região de Sorocaba, no final da noite de domingo, 9. O bando, com pelo menos seis integrantes encapuzados, segundo a Polícia Militar, invadiu a cidade em três veículos. Na fuga, os bandidos dispararam tiros de fuzil para o alto para amedrontar as pessoas que estavam nas ruas. Um homem que usava um caixa eletrônico foi feito refém pelos criminosos. Um rapaz que estava na frente de uma das agências também foi rendido. Os dois foram libertados após a ação.

Os bandidos usaram explosivos para arrombar pelo menos seis caixas eletrônicos nos dois estabelecimentos. A força das explosões destruiu os prédios. Os ataques tiveram como alvo uma agência do Bradesco e outra do banco Santander, na Vila Industrial. O valor roubado não foi divulgado, mas os criminosos deixaram cerca de R$ 100 mil em cédulas espalhadas pelas agências. Parte do dinheiro foi queimada durante as explosões. Policiais recuperaram um explosivo e vários projéteis de armas de fogo intactos.

Este ano, mais de 30 agências foram alvo de ladrões em cidades do interior. Em maio, a Polícia Civil prendeu 27 integrantes de quadrilhas que agiam nas regiões de Campinas, São Carlos e Sorocaba. O bando seria responsável por cerca de 100 roubos a bancos, segundo a polícia.