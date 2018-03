Bandidos fazem quatro reféns em lotérica de SP

Três jovens com idades entre 22 e 24 anos invadiram a Loteria Luchetti, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, às 18 horas de ontem, e fizeram quatro reféns. O dono, duas funcionárias e um cliente foram amarrados, trancados em um banheiro e passaram uma hora e meia sob a mira de um revólver calibre 38. Segundo o delegado Antenor Aparecido Pereira, do 52.º Distrito Policial (Vila Carrão), dois dos assaltantes tinham passagem pela polícia e um cumpria condicional. Todos acabaram presos após libertarem os reféns e se entregarem.