Bandidos fazem padre refém e roubam R$ 5 mil de igreja em SP

Um padre e outras duas pessoas foram mantidos reféns durante a manhã da terça-feira, 11, em Severínia, no interior de são Paulo. Os assaltantes anunciaram o assalto e exigiram o dinheiro do cofre. O padre, ameaçado de morte, entregou cerca de R$ 5 mil arrecadados em um bazar. Além do dinheiros, os ladrões levaram celulares, um MP4 e documentos.

Por volta das 7 horas, três assaltantes invadiram a igreja localizada na Praça José Severino Almeida. Um deles estava com um revólver e outro com uma faca de cozinha. Ao fugirem, os bandidos trancaram o padre, de 59 anos, e uma doméstica, de 24 anos, em um quarto dos fundos da paróquia.

O secretário da igreja foi obrigada a levar os suspeitos, no carro da igreja, até a cidade de Olímpia. Ao chegarem no bairro Cohab 3, os assaltantes desceram e mandaram o secretária voltar sem avisar a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém foi preso.