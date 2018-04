Bandidos fazem mãe e filha reféns na Z/L

SÃO PAULO - Uma professora de 48 anos e a filha, de 19, foram feitas reféns por dois bandidos, por volta das 21 horas de quarta-feira, 9, ao serem abordadas pelos criminosos na Avenida Pires do Rio, na Vila São Silvestre, região de São Miguel Paulista, zona leste da capita, quando ocupavam um Ford Ka vermelho.

Armados com uma pistola calibre 7.65, Miguel Mendes Santos, de 41 anos, foragido de um Centro de Detenção Provisória (CDP) e conhecido como "Sequestro", e o comparsa dele, Áquilas Silva dos Santos, 21, foram surpreendidos por policiais militares da Força Tática do 29º Batalhão, acionados após uma testemunha que ligou para o 190, na Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, na Vila Curuçá, região do Itaim Paulista, bairro vizinho.

Em posse de R$ 50,00 e cartões bancários das vítimas, a dupla, quando abordada pela PM, seguia em direção a caixas eletrônicos para realizar saques. Os dois criminosos, cercados pelas viaturas, acabaram se rendendo e foram encaminhados ao 22º Distrito Policial, de São Miguel Paulista. Mãe e filha saíram ilesas.