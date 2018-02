Bandidos fazem funcionários e clientes de banco reféns na zona sul de SP

SÃO PAULO - Funcionários e clientes de uma agência bancária do Bradesco foram feitos reféns no início desta tarde após dois homens armados invadirem o local, na Rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar (PM), os homens entraram no banco e trancaram os funcionários em uma sala enquanto realizavam o assalto. Quando a PM foi acionada, os criminosos já haviam fugido. A PM não soube informar quantas pessoas foram mantidas reféns. Até por volta das 16 horas ninguém havia sido preso.