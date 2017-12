Bandidos fazem arrastão na Via Dutra

Bandidos fizeram dois roubos em série entre a noite de sexta-feira e a manhã de ontem no Rio. Na sexta, os criminosos aproveitaram o trânsito lento na Via Dutra para roubar motoristas. Uma vítima foi baleada no pescoço. Ontem, bandidos tentavam assaltar motoristas na Avenida Brasil, mas foram surpreendidos por policiais e houve tiroteio. Um assaltante morreu e outro foi preso. Em Irajá, o ator e empresário Renato Martins teve o carro roubado por um falso policial. Também houve tiroteio em Madureira e Padre Miguel.