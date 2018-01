Armados com fuzis, bandidos promoveram um arrastão, na manhã de ontem, na Via Dutra, na chegada ao Rio. Por volta das 6h, oito homens fecharam a pista na altura do Jardim América. Os bandidos desceram de dois carros atirando. Motoristas tentaram fugir de marcha à ré e tiveram pertences roubados. Ninguém ficou ferido. Os bandidos abandonaram no local um Gol com o corpo de um homem.